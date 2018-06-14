Митрополит Кишиневский Владимир посетил Италию

Глава Молдавской православной церкви провел ряд встреч с единоверцами и представителями католического клира.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир посетил северные районы Италии.

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Как сообщает пресс-служба Молдавской митрополии, поездку организовал протоиерей Вениамин Ону, учредитель и настоятель ряда православных приходов молдавской диаспоры в Италии.

Визит главы Молдавской православной церкви в Италию был приурочен к празднованию 15-летия основания молдавской православной общины в городе Фиденца.

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Митрополит Владимир также посетил молдавские православные общины в городах Виченца, Роверето, Пьяченца, Новеллара, Реджио-Эмилия и Скио, встретившись с местных духовенством, соотечественниками и представителями церковного управления и администрации Римско-католической Церкви — епископом Беньямино Пиццьолем и другими иерархами.

Митрополит и протоиерей Вениамин Ону отслужили службы в Свято-Троицком храме Фиденцы и в Георгиевском храме города Скио.