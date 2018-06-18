Кобзона госпитализировали: что рассказала его супруга

Артиста, по данным прессы, поместили в одну из московских клиник – что рассказала жена Кобзона.

КИШИНЕВ, 18 июн – Sputnik. Супруга народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нинель рассказала телеканалу "360", что с певцом "все в порядке", пишет РИА Новости.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кобзон спел в Кишиневе по-молдавски

На вопрос о его местонахождении она отвечать отказалась.

Ранее СМИ написали, что Кобзон отправился на лечение в онкоцентр из-за ухудшения самочувствия. После этого 80-летнего певца госпитализировали в одну из московских больниц.

Пресс-секретарь артиста отметила, что опасений за жизнь Иосифа Давыдовича нет.

"Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы", — заявила она.

У Кобзона диагностировали рак в 2005 году, с тех пор он перенес операцию по удалению мочевого пузыря и находится под постоянным наблюдением медиков.