Топ-10 откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя

Сегодня рок-музыканту, кумиру 90-х, Виктору Цою исполнилось бы 56 лет; журналисты Sputnik Молдова вспомнили цитаты из различных интервью лидера группы "Кино"

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. В Молдове, России и других странах бывшего СССР (и не только) поклонники творчества рок-певца, лидера группы "Кино" Виктора Цоя отмечают его день рождения. Песни группы "Кино" остаются актуальными и по сей день: переиздаются альбомы, пользователи скачивают композиции.

© Sputnik / Илья Питалев Звезда по имени Цой

Фраза "Цой жив" давно стала крылатой. До сих пор популярны фильмы "Игла" и "Асса", в которых снимался Цой. О Цое снято более десятка документальных фильмов. Проведено несколько расследований обстоятельств его гибели, где озвучен ряд версий, включая и убийство. Блистательную карьеру певца прервало ДТП, в результате которого певец погиб. Инцидент произошел 15 августа 1990 года, когда Цой уснул за рулем и врезался на своем автомобиле в автобус "Икарус" недалеко от столицы Латвии.

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При жизни Цой не особо любил давать интервью. Его раздражали одни и те же вопросы, которые задавали журналисты. Тем не менее, если перед ним оказывался интересный собеседник, музыкант раскрывался: ответы Виктор были необычными и интересными.

Мы вспомнили десять ярких цитат рок-музыканта.

1. Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди.

2. Я утверждаю, что добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча.

3. Кино должно рассказывать истории.

4. Мы с юмором относимся к популярности. Это вещь случайная.

5. За честность нам прощают всё. Я считаю, что человек живёт на планете, а не в государстве.

6. Политика — не сфера деятельности рок-музыканта.

7. Музыка вообще ничего никому не должна.

8. Сейчас слушатель уже не идет на обычную рок-группу. Он идет на Личность, а таких всегда мало.

9. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.

10. Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам, как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться.

© Sputnik / Галина Кмит Виктор Цой

В ноябре музыкант, участник первого состава группы "Кино" (которая тогда называлась "Гарин и Гиперболоиды") Алексей Рыбин и режиссер Сергей Снежкин приступят к съемкам фильма о Викторе Цое. Это будет первая картина, в основу которой лягут реальные факты и истории из жизни музыканта. Главную роль в фильме сыграет музыкант и актер из Санкт-Петербурга Данис Бухараев. Как считают авторы проекта, помимо портретного сходства он обладает и похожим голосом. В фильме будет рассказано про становление рок-легенды, про людей, которые на него повлияли.