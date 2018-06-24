Названы лучшие фильмы первой половины 2018 года‍

В список вошли как анимационные картины, так блокбастеры.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Британские кинокритики опубликовали список лучших фильмов, сообщает Sputnik Южная Осетия.

© AP Photo / Bernadette Tuazon Страшно, аж жуть: лучшие фильмы ужасов в истории кино

Первое место чарта занял фильм по комиксам Marvel "Мстители: Война бесконечности". На втором месте рейтинга оказалась французская драма "120 ударов в минуту". Далее — британский триллер "Зверь", российская премьера которого запланирована на начало июля 2018 года.

В пятерку лидеров также вошли супергеройский фильм "Черная пантера" и комедия "Секса не будет!".

В топ попали и анимационные картины "Тайна Коко" и "Остров собак", хоррор "Тихое место", "Секретное досье" Спилберга, "Темные времена", фильм про Хана Соло — спин-офф "Звездных войн", спортивная комедия "Тоня против всех", "Леди Берд", "Форма воды", а также "Нелюбовь" Звягинцева.