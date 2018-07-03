23:13 03 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.83
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.64
Поиск
Ящерица, архивное фото

Пророчество "Короля ящериц": что сбылось в наши дни - видео

© Sputnik / Karen Avetisyan
Культура
Получить короткую ссылку
25 0 0

Почти 40 лет назад американский поэт, рокер, лидер группы The Doors Джим Моррисон предсказал, что произойдет в мире музыки.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Поклонники легендарной группы The Doors вспоминают 3 июля ее лидера Джима Моррисона. Музыкант и поэт умер при загадочных обстоятельствах в 1971 году. Спустя 47 лет со смерти Моррисона память о нем жива, а в Интернете появляются записи его интервью и выступлений.

Группа Зоопарк
© Sputnik / Михаил Макаренко
Фа-диез: "Зоопарк" как символ свободы

Интересные факты о Джиме Моррисоне>>>

На одном из роликов, который стал популярными в социальных сетях, зафиксировано пророчество музыканта. Моррисон заявил, что предвидит появление и активное использование электроники на эстраде.

"Могу предсказать появление на сцене человека со множеством аппаратов, пленок и электронных устройств, который будет петь или говорить с помощью машин, у этой техники будут возможность и богатство целого оркестра", — отметил Моррисон.

Это интервью популярному музыкальному изданию Моррисон дал в 1969 году. А первый полностью синтезаторный танцевальный трек появился в конце 70-х прошлого века.

Конец 1970-х и начало 1980-х ознаменовались появлением ряда новых технологий и связанных с ними новых жанров. С появлением программируемых драм-машин, таких, как Roland TR-808, живые ударные практически исчезли из электроники.

Большое влияние на музыку оказало появление брейкбита (ломаного бита). В композициях начали использоваться записи других исполнителей, зацикленные или обработанные. В электронную музыку с дискотек и радио перешла профессия диджея (DJ, Disk Jockey), который оперирует с пластинками на специальной установке (turntable).

Моррисон называл себя "Королем ящериц" в стихотворении "The Celebration of the Lizard". Это словосочетание было напечатано на альбоме The Doors 1968 года Waiting For The Sun. Рокер считал ящериц своим тотемом. Несколько лет назад палеонтолог Джейсон Хэд из Университета Небраски назвал в честь Джима Моррисона гигантскую ящерицу, жившую около 40 миллионов лет назад.

 

Нестандартный взгляд, эксклюзивные интервью с музыкантами, забытые страницы истории читайте в нашей рубрике "Фа-диез">>>

По теме

Топ-10 откровенных цитат рок-легенды Виктора Цоя
Умер человек-легенда мировой рок-музыки
Рак убил одного из основателей шок-рок-проекта Marylin Manson
Теги:
morrison, the doors, музыкальное обозрение, 3 июля, иван бурзум, музыка
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

  • Эстафета 100х10 км, для Книги рекордов Гиннеса проходила на стадионе Кадриорг
    Назло рекордам

    Эстония побила еще не утвержденный рекорд Военно-воздушных сил Великобритании в эстафете и может оказаться в книге рекордов Гиннесса.

  • Женская часть парада
    Обронила туфельку

    Одна из участниц парада в Минске, приуроченного ко Дню Независимости, прошла в колонне без туфли.

  • Единые национальные экзамены
    Жаркая пора

    Почему единые национальные экзамены в Грузии со следующего года могут быть перенесены с лета на весну?

  • Школа
    Быть в форме

    О том, как форма повлияет на развитие индивидуальности школьника и какие преимущества она имеет, читайте в материале Sputnik.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев
    Кто виноват?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии для выяснения причин аварии на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.

  • Второй Президент Армении Роберт Кочарян
    Ждем с нетерпением

    Экс-президента Армении Роберта Кочаряна пригласили в Специальный следственный комитет для дачи показаний по делу 1 марта.

  • Архивное фото Астаны
    Двухмиллионная Астана

    В Астане ведется подготовка к проживанию в столице двух миллионов человек, заявил аким столицы Казахстана Асет Исекешев.

  • Петр Гассиев
    Ура, каникулы!

    Почему парламент Южной Осетии ушел на летние каникулы на месяц раньше обычного?

  • Пассажиры в аэропорту
    Сервис не на высоте

    Пассажиры рейса, следовавшего из Риги в Амстердам и севшего в Копенгагене из-за запаха дыма, возмущены действиями авиакомпании airBaltic.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в Сейме, 13 декабря 2016, архивное фото
    Качество хромает

    Премьер-министр Литвы заявил, что больницы в регионах республики предоставляют жителям некачественные услуги или оказывают их не в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Акула стащила женщину в воду
Опасный отпуск: акула схватила женщину, а очевидцы продолжали снимать видео
Северный поток 2
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться