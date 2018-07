Пророчество "Короля ящериц": что сбылось в наши дни - видео

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Поклонники легендарной группы The Doors вспоминают 3 июля ее лидера Джима Моррисона. Музыкант и поэт умер при загадочных обстоятельствах в 1971 году. Спустя 47 лет со смерти Моррисона память о нем жива, а в Интернете появляются записи его интервью и выступлений.

На одном из роликов, который стал популярными в социальных сетях, зафиксировано пророчество музыканта. Моррисон заявил, что предвидит появление и активное использование электроники на эстраде.

"Могу предсказать появление на сцене человека со множеством аппаратов, пленок и электронных устройств, который будет петь или говорить с помощью машин, у этой техники будут возможность и богатство целого оркестра", — отметил Моррисон.

Это интервью популярному музыкальному изданию Моррисон дал в 1969 году. А первый полностью синтезаторный танцевальный трек появился в конце 70-х прошлого века.

Конец 1970-х и начало 1980-х ознаменовались появлением ряда новых технологий и связанных с ними новых жанров. С появлением программируемых драм-машин, таких, как Roland TR-808, живые ударные практически исчезли из электроники.

Большое влияние на музыку оказало появление брейкбита (ломаного бита). В композициях начали использоваться записи других исполнителей, зацикленные или обработанные. В электронную музыку с дискотек и радио перешла профессия диджея (DJ, Disk Jockey), который оперирует с пластинками на специальной установке (turntable).

Моррисон называл себя "Королем ящериц" в стихотворении "The Celebration of the Lizard". Это словосочетание было напечатано на альбоме The Doors 1968 года Waiting For The Sun. Рокер считал ящериц своим тотемом. Несколько лет назад палеонтолог Джейсон Хэд из Университета Небраски назвал в честь Джима Моррисона гигантскую ящерицу, жившую около 40 миллионов лет назад.

