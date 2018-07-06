Одиннадцатилетний мальчик рисует портреты, потрясающие своим реализмом

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Мальчик по имени Карин Варис Оламилекан (также известный как Waspa), 11-летний художник из Нигерии, быстро завоевывает международное признание за свои рисунки, выполненные с невероятным мастерством.
I want to use this medium to say a BIG THANK YOU to those who have been supporting me in every areas. Special thanks to @oohiolei @osheoluwa @temmytadabalogun @splufiknigerians @splufiknigerians @tundeednut @officialarole @gtbank @waptvchannel @wazobiatvng @emma4impact @vivacityvegankitchen @farabaleafrica @arinze @ayowole_art @olodumare91 you are all part of my succeess Story. I love you all.
Этот талантливый молодой человек в настоящее время учится в художественной школе и мечтает когда-нибудь увидеть свои работы в музее.
Оламилекан рисует с 6-летнего возраста, и основной темой его гиперреалистичных работ обычно являются портреты, хотя, он иногда выходит за пределы этого жанра.
"Я разрисовываю своих друзей. Я рисую мультфильмы, комиксы. Я рисую иллюстрации из учебников и газет", — рассказывает юный художник.
Каждый рисунок, который создает Карин, оглушает зрителей точной передачей мельчайших деталей. Карин говорит, что черпает вдохновение во всем, что происходит вокруг. Его кумиры — нигерийский художник Аринце Стэнли, который также специализируется на гиперреализме, и Микеланджело, итальянский мастер эпохи Ренессанса.
Самое известное произведение, созданное Оламилеканом, называется "Ежедневный хлеб" — на нем изображен человек, который благоговейно отправляет в рот ложку с едой.
"В моей семье всем приходится много работать, чтобы положить ложку в рот", — объясняет Карин. "Это меня вдохновляет".