Одиннадцатилетний мальчик рисует портреты, потрясающие своим реализмом

Ребенок не только обладает удивительной для своего возраста техникой, создавая невероятные картины, но и мыслит по-взрослому.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Мальчик по имени Карин Варис Оламилекан (также известный как Waspa), 11-летний художник из Нигерии, быстро завоевывает международное признание за свои рисунки, выполненные с невероятным мастерством.

Этот талантливый молодой человек в настоящее время учится в художественной школе и мечтает когда-нибудь увидеть свои работы в музее.

Оламилекан рисует с 6-летнего возраста, и основной темой его гиперреалистичных работ обычно являются портреты, хотя, он иногда выходит за пределы этого жанра.

"Я разрисовываю своих друзей. Я рисую мультфильмы, комиксы. Я рисую иллюстрации из учебников и газет", — рассказывает юный художник.

Каждый рисунок, который создает Карин, оглушает зрителей точной передачей мельчайших деталей. Карин говорит, что черпает вдохновение во всем, что происходит вокруг. Его кумиры — нигерийский художник Аринце Стэнли, который также специализируется на гиперреализме, и Микеланджело, итальянский мастер эпохи Ренессанса.

Самое известное произведение, созданное Оламилеканом, называется "Ежедневный хлеб" — на нем изображен человек, который благоговейно отправляет в рот ложку с едой.

"В моей семье всем приходится много работать, чтобы положить ложку в рот", — объясняет Карин. "Это меня вдохновляет".