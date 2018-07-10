СМИ: на Джонни Деппа подали в суд за избиение

Актеру и музыканту Джонни Деппу предстоит судебный процесс - речь идет о рукоприкладстве, о котором в исковом заявлении сообщил член съемочной группы картины, где играет артист.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Грег Брукс, менеджер по подбору локаций картины "Город лжи" подал иск в суд на актера и музыканта Джонни Деппа за избиение на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Hollywood Reporter.

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Сообщается, что в иске Брукс указал на то, что сначала Депп оскорблял его, а затем два раза ударил по ребрам. Следом, как сказано в иске, актер предложил потерпевшему сто тысяч долларов, чтобы тот ударил в ответ.

По словам Брукса, в момент инцидента от Деппа пахло алкоголем и он казался пьяным. Истец сообщил, что его уволили со съемок за отказ пообещать, что он не подаст иск в суд.

Фильм "Город лжи", на съемочной площадке которого произошел инцидент, посвящен убийству знаменитого рэпера Notorious B.I.G, настоящее имя которого Кристофер Уоллес. В картине Депп играет детектива, который в течение нескольких лет расследует так и не раскрытое убийство 1997 года. В России выход фильма в широкий прокат запланирован на 6 сентября 2018 года.