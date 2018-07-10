Союзмультфильм выпустил четвертую серию про "Простоквашино"

В новой серии мультфильма рассказывается про кота Матроскина, который пытается похудеть.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. На официальном YouTube-канале мультипликационной студии "Союзмультфильм" появилась новая серия мультфильма про "Простоквашино".

Первые серии продолжения всеми обожаемой истории про Дядю Федора и его друзей начали выпускать в апреле. Сначала студия запускала серии в социальных сетях.

Четвертая часть "Возвращения в Простоквашино" называется "Диета Матроскина". На протяжении всей серии герой пытается сбросить лишний вес. Дело в том, что персонажи получают посылку с модной одеждой. Все рады обновкам, но только не кот Матроскин, которому новая пижама оказалась мала.

С этой задачей Матроскину помогают справиться Дядя Федор, пес Шарик и другие.

Персонажей озвучили известные российские артисты. Почтальон Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, музыкант Гарик Сукачев озвучил Шарика, Юлия Меньшова — маму Дяди Федора. А сам мальчик говорит голосом юного актера Алексея Онежена.

Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова.