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Роман Жигалов

Российские режиссеры стали лауреатами Международного кинофестиваля в Румынии

© Photo: Facebook / Роман Жигалов
Культура
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Третий международный кинофестиваль стран Центральной и Восточной Европы BUZZ CEE 2018 прошел в румынском городе Бузэу 2-8 июля. Мероприятие прошло при поддежке местной примарии и Национального центра кинематографии.

БУХАРЕСТ, 10 июл — Sputnik, Джорджиана Арсене. Четыре премии из пяти на кинофестивале в Румынии получили российские режиссеры, передает Sputnik Румыния.

Директор фестиваля Михаела Константинеску отметила, что это был год России, "страны, в которую инвестируют в последнее время".

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Участники соревновались в разных номинациях, в каждой из них своя награда.

Главный приз "Long Buzz" за лучшую полнометражную работу получила кинокартина "Лес", молодого российского режиссера Романа Жигалова, представителя новой русской волны.

Среди полнометражных документальных фильмов жюри отметили призом "Real Buzz" ленту "Плацкарт" режиссера Родиона Исмаилова.

Короткометражка "Нога" Антона Сухарева оказалась сильнее других конкурентов и удостоена награды "Short Buzz".

Лучшей студенческой короткометражкой назвали работу Константина Челидзе "Суперприз". Премия "Doc Buzz" за лучший документальный короткометражный фильм отправилась к Улашу Тосуну за картину "Афганистанбул".

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В жюри вошли директор по кастингу Домника Курчумару, греческий продюсер Георгий Каламенополус и румынский режиссер Даниел Санду.

На конкурс было представлено более двух тысяч кинофильмов из 25 стран Центральной и Восточной Европы, включая Грецию, Турцию и Израиль. Из них отобрали лишь 60, которые демонстрировали на фестивале в течении недели. Эти показы посетило более семи тысяч зрителей.

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Теги:
BUZZ CEE 2018, кинофестиваль, Константин Челидзе, Улаш Тосун, Антон Сухарев, Родион Исмаилов, Роман Жигалов, Румыния, Россия
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