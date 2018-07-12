Верка Сердючка больше не будет выступать: Данилко объяснил решение

Андей Данилко не станет больше выступать в образе Верки Сердючки, пишут СМИ.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Известный украинский артист Андрей Данилко решил расстаться с образом Верки Сердючки, в котором работал четверть века. Об этом пишет "Украина.Ру".

Как уточняет источник, заключительное выступление Сердючки перед прощальными гастролями пройдет в Одессе 13 июля. Через год артист выступит в украинских городах.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое "спасибо" тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", — сказал Данилко.

Персонаж Верка Сердючка появился в 1993 году. С тех пор Сердючка выпустила более десяти студийных альбомов, свыше двух десятков видеоклипов. В 2008 году Данилко занял второе место на "Евровидении" в Хельсинки и получил звание Народного артиста Украины.