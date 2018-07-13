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Солист группы The Rolling Stones Мик Джаггер

Мик Джаггер отказался от золота

© AFP 2018 / Pablo Porciuncula
Культура
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Лидер легендарной британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер приехал в Москву на финальные матчи чемпионата мира по футболу поболеть за английскую сборную, а заодно, осмотреть достопримечательности Златоглавой.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Первым делом — музыка, ну, а дорогие побрякушки — потом. Похоже, по такому принципу живет легенда рок-н-ролла Мик Джаггер, который, кстати, входит в десятку самых богатых музыкантов мира. 

Mick Jagger
© Sputnik / Dmitri Lovetsky
Новое творение сэра Мика Джаггера: от него такого не ожидали
Его состояние оценивается почти в 400 млн долларов.

Несколько дней назад Джаггер прилетел в Санкт-Петербург и посетил матч Бельгия — Франция. Потом он отправился в Москву, чтобы поболеть за сборную Англии, но "родные" футболисты не оправдали ожидания "старины Мика". Впрочем, сам он не сильно расстроился по поводу проигрыша бриттов хорватам.

"Ну, что ж, бывает", — ответил он журналистам.

C’mon England! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Публикация от Mick Jagger (@mickjagger) 11 Июл 2018 в 10:55 PDT

В четверг и пятницу Джаггер был замечен на улицах Москвы. Он останется в городе до понедельника. В Белокаменной он продолжит смотреть матчи чемпионата мира. А чтобы скоротать время, "легенда рок-н-ролла" с удовольствием гуляет, общается с москвичами, посещает памятные места.

Как сообщают российские СМИ, для британца провели англоязычную экскурсию в храме Василия Блаженного, в ходе которой он послушал пение церковного хора.

Выступление музыканту очень понравилось, и он даже сфотографировался с хористами.

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Далее по плану было посещение ювелирных лавочек. Джаггеру предложили осмотреть выставку золотых изделий, но он отказался и вместе с сопровождающими отправился в сторону своего отеля.

Очевидно, музыкант будет снова болеть за сборную Англии, которая поборется за третье место в "битве" с бельгийцами. Хотя на родине Джаггера не особо рады такому сопереживанию.

Там считают, что рокер лучше бы отсиживался дома. Или, по крайней мере, поддерживал бы соперников английской сборной, так как якобы те команды, за которые болеет лидер The Rolling Stones, преследуют неудачи и на них наложены "проклятия". Что тут сказать? Удобная отговорка. Особенно в "пятницу 13".

Между прочим, ровно через 10 дней Мик Джаггер отметит свое 75-летие. Так что есть еще порох в пороховницах. Чемпионаты заканчиваются, а рок-н-ролл жив! И будет жить.

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Теги:
мик джаггер, иван бурзум, чм-2018, фото, золото, музыка, Москва
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