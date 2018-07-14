Кустурица сыграет роль в российско-сербском блокбастере

Эмир Кустурица снимется в фильме о том, как российские десантники опередили НАТО в Косове в 1999-ом

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В феврале следующего года в российский прокат выйдет фильм российско-сербского производства "Балканский рубеж" (The Balkan Line), посвященный марш-броску сводного батальона российских десантников-миротворцев из Боснии в главный город Косово Приштину, где российские солдаты взяли под контроль аэропорт "Слатина" (Slatina), опередив британское подразделение KFOR, вследствие чего вооруженные силы РФ и НАТО оказались на грани открытого столкновения. По уровню напряженности операцию в Слатине сравнивают с Карибским кризисом.

"Балканский рубеж" снимает международная российско-сербская команда под руководством режиссера Андрея Волгина. В главных ролях снялись Гоша Куценко, Милош Бикович и легендарный Гойко Митич.

Сопродюсер фильма и известный сербский актер Милош Бикович (Milos Bikovic) рассказал Sputnik Сербия, что одну из небольших ролей в фильме согласился сыграть знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

"Вчера к съемочному процессу присоединился Эмир Кустурица. Он сыграет одну небольшую роль. Это большая честь для меня, что человек такого масштаба решил поддержать фильм своим участием. Это действительно очень радостно для меня. Его отзывчивость говорит не только о творческом, но и о человеческом масштабе его личности. Я бесконечно благодарен ему за это", — сказал Бикович.

Сам культовый режиссер, продюсер, актер и музыкант заявил журналистам, что своим участием в ленте он хочет высказать благодарность России.

"Для меня участие в масштабном проекте "Балканский рубеж" — это часть моей любви к России и дань ее значимой роли в судьбе моей Родины. Мы — братья, и об этом —картина", — заявил Кустурица.

Публикация от Журнал На Невском (@nanevskom) 13 Июл 2018 в 5:16 PDT

Действия фильма происходят в июне 1999 года, после завершения бомбардировок НАТО и подписания Кумановского соглашения (Kumanovo Agreement, которое предусматривало вывод югославской армии и полиции из Косова и размещение в крае миротворцев НАТО (KFOR).

Широко известен эпизод, когда командующий силами НАТО в Европе, генерал Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону (Michael Jackson) отбить аэродром, однако британец заявил, что не собирается начинать Третью мировую войну. В результате, по итогам сложных переговоров была достигнута договоренность о размещении российских миротворцев в Косово и сохранении их контроля над "Слатиной", при условии что силы НАТО будут иметь возможность при необходимости пользоваться аэропортом. Российский миротворческий контингент находился в Косово вплоть до 2003 года.

Молдавские военные участвуют в миротворческой операции в Косово с 2014 года. В июне нынешнего года туда отправилась девятая миссия KFOR — 40 молдавских человек. В составе миссии семь саперов и 33 военнослужащих, которые будут выполнять задачи по обеспечению безопасности и охране военных объектов. Миссия продлится полгода. Молдавский военный контингент будет расквартирован на одной из итальянских баз. Ее участники.