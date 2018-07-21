Не отвести глаз: внучка Софии Ротару поразила поклонников своей красотой

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. София Евдокименко — внучка известной певицы Софии Ротару. В эти дни она проводит каникулы во Франции, где поселилась в отеле возле Лазурного побережья.

Периодически она радует своих подписчиков фотографиями с отдыха. Пользователи сети не смогли не отметить красоту 17-летней девушки.

Под фотографиями то и дело появляются восхищенные комментарии: "Как девушка с картины великого художника, не отвести глаз!", "Очень нежная, женственная" и другие.

Известно, что София Евдокименко уже является достаточно известной и успешной меделью. Она несколько раз участвовала в модных показах и появлялась на страницах глянцевых изданий. В 2016 она стала победительницей номинации "Лучшая модель" на церемонии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize в Киеве.

В одном из интервью она отметила, что еще не определилась окончательно со своей профессией. Возможно, как и ее бабушка, займется музыкой. Девушка уже записала одну песню.

Night out ⚡️ Публикация от SOFIA (@sofialookbook) 20 Июл 2018 в 9:21 PDT



