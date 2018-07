"Laima Randevu 2018": Sunstroke project и DoReDoS "зажгли" в Юрмале

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. В Юрмале проходит крупнейший музыкальный фестиваль "Laima Randevu". Среди приглашенных артистов есть и два молдавских коллектива. Это Sunstroke project и DoReDoS.

Ребята из Sunstroke project по-настоящему "зажгли" зрителей концертного зала "Дзинтари" песней "Sun get down". Группа DoReDoS исполнила хит "My lucky day", с которым они успешно выступили на конкурсе "Евровидение 2018" в сотрудничестве с Филиппом Киркоровым.



Мероприятие проходит четыре дня, у каждого из которых свое название — "Открытие", "Вечер любви", "Вечер хитов" и Grand Gala.





<br>





Фестиваль Лаймы Вайкуле впервые прошел в 2015 году. В этом году он прозвучал уже в четвертый раз. На него съезжаются главные артисты российской эстрады, в том числе и многие мировые звезды. Это событие зарекомендовало себя как праздник живой музыки самых популярных артистов.