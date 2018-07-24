08:34 24 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.63
Поиск
Срочно:
Фотосессия кандидаток на титул Мисс Земля в Маниле, Филиппины

Какая красота спасет мир, или Почему не всякое шоу полезно

© AP Photo / Aaron Favila
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (30)
4910

Руководитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион объяснил, почему шоу из разряда "Мисс страны" и другие подобные мероприятия церковь считает "индустрией порока".

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Судьбы очень многих женщин, которые выигрывали  конкурсы красоты, складывались неблагополучно, а сами подобные шоу не выявляют реальную красоту человека. Такое мнение высказал на ТВ руководитель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Miss Moldova 2018
© Photo: Facebook / Miss Moldova
"Мисс Молдова-2018": победительница получила квартиру

"Я лично отношусь отрицательно к конкурсам красоты. Я не думаю, что эти они выявляют реальную человеческую красоту. Я думаю, что за этим стоит индустрия порока, и я знаю, что судьбы очень многих женщин, которые выигрывали эти конкурсы, складывались в итоге крайне неблагополучно", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

Представитель Московского патриархата также заявил, что Церковь не признает перемены пола.

"Если, например, какой-то человек был мужчиной, а стал женщиной и потом приходит в храм на исповедь и для того, чтобы причаститься, то мы можем допустить этого человека к причастию только с его прежним именем, и мы этого человека воспринимаем не как носителя того пола, который он сам себе в результате хирургического вмешательства присвоил, а как носителя того пола, который изначально был ему дан Богом", — сказал митрополит.

Если человек, будучи мужчиной, ощущает себя женщиной, или наоборот, то, по словам главы ОВЦС, это является "аномалией, с которой надо бороться — либо духовными средствами, либо к психологу ходить, либо к психиатру". Но это не повод для того, чтобы осуществлять сложнейшие операции по перемене пола, считает Иларион.

Патриарх Кирилл: законы на Западе оправдывают безнравственное>>>

Кроме того, добавил он, не нужно забывать о том, что ни один человек, сменивший пол, не является полноценным носителем того пола, который он себе присвоил, потому что "полностью изменить половую природу человека невозможно — можно только сымитировать это изменение природы".

"Например, мужчина, превращенный в женщину, никогда не сможет родить ребенка. А женщина, превращенная в мужчину, никогда не сможет зачать ребенка, это общеизвестный факт. А то, что я сейчас назвал, является неотъемлемыми принадлежностями пола. То есть это значит, что никакой реальной перемены пола не происходит — просто человек надевает на себя маску и начинает ее носить. И начинает верить в то, что произошло изменение, тогда как на самом деле оно не произошло — изменились только некоторые физиологические характеристики этого человека", — заключил митрополит.

Тема:
Утро с нами! (30)
Теги:
красота, фото, конкурс
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

  • Анкета на получение шенгенской визы
    За звездой кочевой

    МВД Эстонии предлагает ввести специальные визы для иностранцев, ведущих в силу своей профессиональной деятельности кочевой образ жизни.

  • Саперы у магазина Мила
    Биологическая "опасность"

    В Минске оцепили магазин из-за дурно пахнущего пакета в камере хранения – на месте работали саперы, спасатели и милиция.

  • Археолог во время раскопок
    Древняя Грузия

    Неизвестное ранее средневековое поселение XI века с многочисленными археологическими артефактами нашли на западе Грузии.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Поднятая целина

    Начальник гудаутской Машинно-тракторной станции в интервью Sputnik рассказал о том, как повлияет на развитие сельского хозяйства полученная из России техника.

  • Мурата Гассиева встретили в Северной Осетии
    Все равно чемпион

    Боксера из Осетии Мурата Гассиева в аэропорту Беслана встречали тысячи болельщиков, скандируя "Мурат – чемпион!".

  • Тушение пожара в Валдгальской волости Талсинского края
    Нужна помощь

    Латвия просит помощи у Европы: спасатели пока удерживают пожар под Талси от распространения, но для его тушения нужны вертолеты.

  • Линия электропередач возле дороги
    В ожидании блэкаута

    Возможная авария на Белорусской АЭС или полное отключение электросетей после выхода Литвы из БРЭЛЛ могут стоить балтийской республике около трех миллиардов евро.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Девушка в форме сотрудницы Госавтоинспекции у автомобиля «Жигули» ВАЗ-2103 ГАИ перед началом гонки ГУМ-авторалли Gorkyclassic - 2018 в Москве
ГУМ-авторалли: классика на улицах Москвы
Что, как озеро, пацаны?
Когда город затопило, на помощь приходит... матрас
Доступность электроэнергии в ЕС
Доступность электроэнергии в странах ЕС

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться