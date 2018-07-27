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Эти песни ищут все: что сейчас самое популярное в Сети

© Sputnik / Илья Питалев
Культура
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Тема:
Утро с нами! (46)
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Музыкальный обозреватель Sputnik Молдова решил не отставать от трендов Интернета и послушал последние хиты.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Как начать новый день с позитива? Один из "рецептов" —  послушать хорошую музыку, да еще и в пятницу, когда завершается рабочая неделя. Музыкальный чарт "Яндекс.Музыка" в июле этого года возглавил хит In My Mind исполнителей Dynoro & Gigi D'Agostino. Именно этот трек чаще всего ищут сейчас в Интернете. Похоже, спрос на незатейливые мелодии летом высок. Оно и понятно: отдых, солнце, море… все это располагает к прослушиванию relax-music. А кто еще не был на пляже, мечтает о нем. Вот и звучит в голове "куплет-паразит".

In my mind, in my head
This is where we all came from
The dreams we have, the love we share
This is what we're waiting for…

Да-да, в этом треке один куплет с припевом повторяется 12 раз. Неужели слова закончились?

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На втором месте в чарте песня "Монеточки". То ли это название группы, то ли сценическое имя исполнительницы, но неважно: слов в песне "Каждый раз" тоже немного, а если говорить о ее смысле…Стоп. Переслушал. Да, тут все в порядке — название и смысл совпадают. Барышне, похоже, нужны деньги. Впрочем, судите сами.

От слов к междометиям. То есть перейдем к третьему хиту июля. Это Solo feat. Demi Lovato. Тут одно междометие заменяет всё. Зачем нужны были куплеты  в песне Clean Bandit— непонятно.

Видеоклип набрал 125 миллионов просмотров. Вероятно, эти 125 миллионов человек тоже пытались разгадать "тайный" смысл этого Woop, woop, woop, woop…

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Четвертое место в чарте у Дэвида Гуетта и Сиа. Старик Дэвид рассказал притчу Flames. Историю "мастера" вертушек послушали 69 миллионов землян (это если судить по просмотрам видеоклипа). Хотя, может быть, и "неземляне" тоже отметились.

Но постигли ли все истину всего этого действия? Вопрос, конечно, интересный! Не песня, а "дзен" какой-то…

И замыкает пятерку лучших из лучших "Натуральный дракон". Шутка. Змеев-Горынычей на эстраде сейчас, практически, не бывает. А раз их нет, значит, надо выдумать. "Вообрази драконов" — группа из Лас-Вегаса, "музыкальную рулетку" она крутит почти 10 лет с попеременным успехом.

На сей раз Imagine Dragons вырвалась в чарт, благодаря треку "Талантливый" (Natural). Талантливо ли они спели, вам судить. Но показать клип сразу в трех проекциях — это смелый шаг. Шутка удалась.

Еще больше новинок, причем, не только из мира музыки, смотрите в сюжете "Утро с нами!">>>

Тема:
Утро с нами! (46)

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Теги:
утро с нами, клипы, новинки, видео, музыка
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