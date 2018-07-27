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Певцы Филипп Киркоров и Николай Басков

Музыкальные новинки недели

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Смотрите в подборке Sputnik Молдова, какие новинки представили публике музыканты на этой неделе.

КИШИНЕВ, 27 — июл — Sputnik. Музыканты всегда находятся в поиске новых идей, что приводит к рождению интересных композиций. Что произошло в музыкальном мире на прошедшей неделе, смотрите в нашей подборке.

Одной из самых популярных песен этой семидневки стала композиция "Ибица", исполненная Филиппом Киркоровым вместе с Николаем Басковым.

Актер Сергей Безруков и группа "Крестный папа" представили третий сингл "С какой мы планеты".

В клипе Коли Колесникова на композицию "Римский ветер" снялась мисс Россия 2016 Яна Добровольская.

Николас Кельм представил видео на песню "Танцуй со мной".

Filatov & Karas презентовали видео на ремикс композиции "Остаться с тобой" с Виктором Цоем.

Ханна выпустила клип на песню "Целуемся".

Ирина Нельсон из группы Reflex представила видеоработу на трек "Не дай ему уйти".

Группа "Фабрика" выпустила клип на песню "Могла как могла".

Пока Светлана Лобода вносит последние коррективы в клип на песню "SuperSTAR", этот хит перепела Клава Кока.

Музыкант Брендон Стоун представил клип на песню "Строптивая", в котором снялся Эмин Агаларов.

А еще Лолита анонсировала выход новой песни, которую она готовит к своему 55-летию.

Второй клип Ночных Снайперов на песню "Инстаграм" выйдет в августе.

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