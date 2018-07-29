Эротика Рубенса попала в немилость к цензорам Facebook

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Цензура жива, не всегда объективна и порой весьма абсурдна. И эта фраза присуща не только нашему прошлому, но и "их" будущему. Особенно, когда речь идет не о государственной, а о частной цензуре.
Оказывается, в соцсети Facebook удаляют изображения картин знаменитых художников: Рубенса, ван Эйка и Брейгеля! Делают это только из-за того, что на полотнах изображены… обнаженные тела.
Теперь бельгийские чиновники не могут рекламировать арт-выставки и другие события, посвященные классическому изобразительному искусству своей страны.
Facebook обвиняют в злоупотреблении пользовательскими данными >>>
Представители местного совета по туризму написали официальное письмо основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой пересмотреть политику его проекта.
"Дошло до смешного — цензура не пропустила картину Рубенса "Снятие с креста". На это можно было бы закрыть глаза, если бы соцсеть не была столь популярной", — отмечают бельгийцы.
Но пока что представители Facebook ничего не ответили.