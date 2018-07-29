Эротика Рубенса попала в немилость к цензорам Facebook

Истинное искусство великих фламандцев оказалось под запретом в одной из самых популярных социальных сетей мира.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Цензура жива, не всегда объективна и порой весьма абсурдна. И эта фраза присуща не только нашему прошлому, но и "их" будущему. Особенно, когда речь идет не о государственной, а о частной цензуре.

© Sputnik / Владимир Песня Американцы и европейцы считают, что Google и Facebook манипулируют информацией

Оказывается, в соцсети Facebook удаляют изображения картин знаменитых художников: Рубенса, ван Эйка и Брейгеля! Делают это только из-за того, что на полотнах изображены… обнаженные тела.

Теперь бельгийские чиновники не могут рекламировать арт-выставки и другие события, посвященные классическому изобразительному искусству своей страны.

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Представители местного совета по туризму написали официальное письмо основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой пересмотреть политику его проекта.

"Дошло до смешного — цензура не пропустила картину Рубенса "Снятие с креста". На это можно было бы закрыть глаза, если бы соцсеть не была столь популярной", — отмечают бельгийцы.

Но пока что представители Facebook ничего не ответили.