Найдена формула успешного фильма

Анализ более шести тысяч кинокартин помог ученым понять, как снимать успешный фильм.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Несколько исследователей из США и Великобритании выявили формулу успешного сценария, который может принести фильму кассовый успех. За основу ученые брали сюжетную арку фильма. Соответствующее исследование опубликовано Корнеллским университетом в США.

Всего выделяется шесть основных типов сюжетных арок: непрерывное равномерное движение эмоциональной заряженности к подъему (истории "из бедности в богатство"); непрерывное равномерное движение к падению ("Ромео и Джульетта"); резкое падение, затем подъем ("Крестный отец"); резкий подъем, затем падение (греческий миф об Икаре); подъем-падение-подъем (сказка о Золушке); падение-подъем-падение (миф об Эдипе).

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинематографу в Молдове - быть: парламент принял судьбоносное решение

Ученые проанализировали 6 тысяч 147 фильмов с полными сценариями, а также информацию о сборах каждого фильма в стране, где он был впервые выпущен.

В результате они установили, что самые большие кассовые сборы были у фильмов с сюжетной аркой "резкое падение, затем подъем". Это такие фильмы как, "Крестный отец", "Отступники" и "Бегущий по лезвию бритвы".

По словам ученых, анализ статистических данных позволит сценаристам и режиссерам снимать фильмы, которые смогут вызвать искренние эмоции у зрителей, и, таким образом, приведут к большим кассовым сборам и успеху фильма.

Однако они также отмечают, что не стоит зацикливаться лишь на самой успешной сюжетной арке. Тщательно подобранная комбинация бюджета и жанра может сделать финансово успешным фильм с любой сюжетной аркой.

К примеру, исследователи считают, что "резкий подъем, затем падение" подойдет для малобюджетных фильмов, а "непрерывное равномерное движение к падению" принесет успех картинам с большим бюджетом.