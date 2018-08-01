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Певица Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу

Мужа Ани Лорак застали в объятиях другой украинки - видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Супруг известной артистки из Украины попал в поле зрения камеры, когда отдыхал в компании киевлянки.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Мужа певицы из Украины Ани Лорак, пока она принимала участие в различных фестивалях, застали в объятиях другой женщины. Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу отдыхал в караоке с другой спутницей. Кадры их совместного времяпрепровождения опубликованы изданием Super.

Публикация от SUPER (@super.ru) 30 Июл 2018 в 1:20 PDT

По информации источника, спутницей бизнесмена оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в соцсети Instagram. Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками девушка устраивает в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.  

Лорак и Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырехлетнего романа. Роскошная свадьба влюбленных состоялась в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья "Адам и Ева". В 2011 году Ани родила дочь Софию.

Чем известна Ани Лорак?

Ани Лорак — настоящее имя Каролина Мирославовна Куек (27 сентября 1978) — украинская певица, народная артистка Украины (2008), занявшая второе место на конкурсе песни "Евровидение-2008", представляя Украину с песней "Shady Lady". Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года", а также пяти "золотых" дисков. В 19 лет Ани Лорак получила звание Заслуженной артистки Украины, тем самым став самой молодой певицей из тех, кто когда-либо его получал. В ее активе 12 альбомов, два сингла, биографический видеофильм, 36 видеоклипов.

Каролина стала известной как Ани Лорак в марте 1995 года. Псевдоним пришлось придумать, когда она принимала участие в конкурсе московской телевизионной программы "Утренняя звезда". В этом конкурсе уже была заявлена российская певица под именем Каролина, поэтому конкурсантке пришлось выйти из такого положения, прочитав свое имя наоборот. Так и появился псевдоним — Ани Лорак.

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Концерт Ани Лорак в Кишиневе: новое шоу и песни о любви
Теги:
Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак
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