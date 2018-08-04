Свадьба года: Дима Билан женился – кадры церемонии

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Свадьба с традиционным набором нелепых конкурсов и дракой — на это решились российский певец Дима Билан и его "боевая подруга" Polina, записав вместе песню "Пьяная любовь", клип на которую взорвал сеть. Видео меньше, чем за сутки посмотрели в Youtube свыше миллиона человек.

Режиссером девятиминутного ролика выступила Даша Чаруша. Клип снят в стиле провинциальной свадьбы — с пошлыми конкурсами, дракой, ревностью бывшей пассии жениха.

В съемках также приняли участие Лолита Милявская, Наташа Королёва, Александр Гудков, Анастасия Ивлеева, Юлия Ауг, Лилия Абрамова, Мария Миногарова, Ольга Ефремова, Михаил Орлов, Елена Блиновская с сыновьями, Эдгард и Аскольд Запашные, а также тигр Рики.