Музыка для всех: пенсионеры сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль

Рок-н-ролл - музыка для тех, кто молод душой, а жители дома престарелых чувствовали себя именно так, сбежав на фестиваль.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Удивительный случай произошел в Германии. Двое постояльцев дома престарелых сбежали оттуда, чтобы посетить один из самых масштабных в Европе рок-фестивалей Wacken Open Air. Историю рассказало немецкое радио NDR.

© Sputnik / Evgenya Novozhenina Мир рока: музыкальный фестиваль "Нашествие" прошел в Тверской области 20

По данным радиостанции, примерно в три часа ночи полицейские заметили эту парочку. Как заявили в правоохранительных органах, пенсионеры выглядели потерянными, но "фестиваль им определенно понравился".

Музыкальное шоу, на котором среди прочих выступали такие известные группы, как Judas Priest, Red Hot Chili Peppers и In Flames, настолько впечатлило пенсионеров, что они не хотели возвращаться в дом престарелых.

В результате работники правопорядка даже сопроводили такси, чтобы убедиться в том, что пожилые люди добрались обратно.