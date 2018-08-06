Лобода удивила публику новым клипом на песню "SuperSTAR"

Одна из самых популярных в России поп-певиц современности Светлана Лобода выпустила клип на хит этого лета "SuperSTAR" - такого финала вы не ждали.

Режиссером ролика, как и всех последних видеоработ Лободы, стала ее продюсер Нателла Крапивина.

Песня "SuperSTAR" вышла в июне и с тех пор продолжает покорять вершины многочисленных чартов музыкальных каналов и радиостанций. Этот трек оказался настолько популярен, что пользователи сети стали записывать свои версии танца под "SuperSTAR".

"Все люди, как люди, а я – суперзвезда", — каждый получал свою минуту славы, а певица активно делилась на странице в соцсети Instagram понравившимися роликами.

Песня обрела такую популярность, что на канале в Youtube аудио за месяц прослушали 26 миллионов человек, но и это не заставило Светлану Лободу выпустить клип раньше. Она до последнего вносила правки в видеоклип, заставив ждать не только поклонников, но и Нателлу Крапивину.

В итоге работа вышла необычной, как и все, что делает тандем Лобода-Крапивина. Ну и напоследок – такой концовки видеоролика вы точно не ожидаете.