"Ночные Снайперы" представили второй клип на песню "Инстаграм"

Такое нечасто встретишь – российская рок-группа презентовала уже второй клип на одну песню – видео

Российский рок-коллектив "Ночные Снайперы" представил уличный клип на песню "Инстаграм".

© Sputnik / Miroslav Rotari Диана Арбенина о Молдове: мне здесь нравится, я в вас влюблена

Съемки проходили в середине июля в самом центре Москвы. Причем, весь процесс был открыт для публики, а многие, кто находился на столичных улицах, сами того не подозревая, стали участниками видеоролика.

Главное действующее лицо – лидер "Ночных Снайперов" Диана Арбенина, которая шагает по улицам, исполняя песню. По пути она встречает музыкантов – гитариста Дениса Жданова и барабанщика Александра Аверьянова.

Что из этого вышло, судить вам.

Кстати, это уже вторая видеоработа на песню "Инстаграм". В конце мая Диана Арбенина презентовала клип, снятый режиссером Валерией Гай Германикой на эту же композицию. В основу сюжета легла трагическая история псковских подростков, но финал, по задумке, был изменен.

С момента публикации этот клип посмотрели более 1,1 миллиона человек. Кстати, 7 августа, данная работа стала победительницей в номинации лучшее видео на Пражском фестивале независимого кино.