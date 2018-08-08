"Ночные Снайперы" представили второй клип на песню "Инстаграм"

Российский рок-коллектив "Ночные Снайперы" представил уличный клип на песню "Инстаграм".
Главное действующее лицо – лидер "Ночных Снайперов" Диана Арбенина, которая шагает по улицам, исполняя песню. По пути она встречает музыкантов – гитариста Дениса Жданова и барабанщика Александра Аверьянова.
Что из этого вышло, судить вам.
Кстати, это уже вторая видеоработа на песню "Инстаграм". В конце мая Диана Арбенина презентовала клип, снятый режиссером Валерией Гай Германикой на эту же композицию. В основу сюжета легла трагическая история псковских подростков, но финал, по задумке, был изменен.
С момента публикации этот клип посмотрели более 1,1 миллиона человек. Кстати, 7 августа, данная работа стала победительницей в номинации лучшее видео на Пражском фестивале независимого кино.