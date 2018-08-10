Очередная история нового "Простоквашино": в поисках новой звезды Интернета

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Пятый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино" выложен в соцсети в пятницу. Также эту серию можно посмотреть на официальном YouTube-канале мультипликационной студии "Союзмультфильм".

© Photo : Союзмультфильм 2017 Союзмультфильм выпустил четвертую серию про "Простоквашино"

Если предыдущая история была посвящена Коту Матроскину, то новая уже рассказывает про пса Шарика. Он создает интернете свой блог и на протяжении всей серии будет пытаться его "раскрутить", выкладывая туда ролики о ферме, за которой он и его друзья ухаживают.

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Однако число подписчиков увеличится не намного и Шарик решит выпустить "вирусное" видео, с тем, что все любят — котиками. Выбор тут же падает на Матроскина, но тот не желает становится героем ролика.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале.

Персонажей озвучили известные российские артисты. Почтальон Печкин говорит голосом Ивана Охлобыстина, музыкант Гарик Сукачев озвучил Шарика, Юлия Меньшова — маму Дяди Федора. А сам мальчик говорит голосом юного актера Алексея Онежена.

Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова.