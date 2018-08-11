Пугающая реальность — фотохудожник отправляет нас в путешествие во времени

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Работать с программой Photoshop может, в принципе, любой. Однако по-настоящему интересные работы требуют мастерства. Колорист из Бразилии Марина Амарал не просто применяет к фотографиям готовые фильтры или бездумно заменяет цвета. Чтобы сделать старые черно-белые фотографии реалистическими, ей требуется подготовка на уровне эксперта по Всемирной истории.

Впервые Марина открыла для себя Photoshop, когда ей не было и десяти лет. В 2015 году она присоединилась к форуму по истории в интернете и впервые начала раскрашивать черно-белые фотографии времен Первой мировой войны.

Марина уверена, что ее искусство может принести много хорошего людям. "Черно-белые фотографии лишены реализма, каждый, кто смотрит на них, думает — это очень древняя история, которая ко мне не имеет никакого отношения, — говорит Марина. — Но стоит раскрасить фотографию, как изображение начинает играть новыми красками".

Льюис Пауэлл — американский заговорщик, также известный под именем Льюис Пэйн. В 1865 году он совершил покушение на госсекретаря США. Обвинялся в соучастии в убийстве Авраама Линкольна.





"Каждая завершенная работа прошла долгие и углубленные исследования и подкрепляется мнениями экспертов в каждой конкретной области, если это необходимо, для точного воспроизведения оригинальных цветов и атмосферы", — добавляет она.

Русский царь Николай II с семьей

И действительно, за каждым фото стоит долгая работа. Например, очень сложно узнать, какого цвета был аксельбант на военной форме определенного периода. Или, например, попробуйте выяснить, какого цвета была повязка на рукаве людей, которые сопровождали чернокожую девочку в школу в переходный период, связанный с отменой апартеида".

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Операция союзников по высадке войск в Нормандии (Франция), начавшаяся рано утром 6 июня 1944 года.

Жертва американских бомбардировок в Камбодже — операционная в партизанском лагере. Сентябрь 1970 года.

Германский пехотинец, осень 1917 года.

Советский снайпер Роза Шанина, битва за Вильнюс, 1944 год.





Альберт Эйнштейн