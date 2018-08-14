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Главный приз международного песенного конкурса Евровидение

Израиль внес гарантийный взнос за проведение "Евровидения" в последний день

© Eurovision / Thomas Hanses
Культура
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Сообщение о выплате необходимого для проведения "Евровидения-2019" взноса появилось всего за несколько часов до истечения срока.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Корпорация общественного вещания "Кан" известила о выплате 12 миллионов евро в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения в Израиле "Евровидения-2019". Информация об этом опубликована на сайте корпорации всего за пару часов до истечения срока предоставления залоговой суммы – вечера 14 августа. 

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Ранее были данные о том, если бы залог не был переведен, Израилю пришлось бы отказаться от проведения музыкального конкурса, уточняет РИА Новости.

Как сообщает "Кан", министерство финансов Израиля разрешило корпорации взять кредит для оплаты депозита при условии, что правительство само выплатит эти деньги в случае, если корпорация не сможет вернуть кредит "из-за непредвиденных обстоятельств".

Кроме того, говорится в сообщении "Кан", корпорация рассчитывает, что "правительство сделает все от него зависящее для того, чтобы обеспечить проведение "Евровидения" на достойном уровне, и выполнит озвученные в СМИ обязательства своих министров касательно финансирования конкурса."

Ранее израильская общественная корпорация, ответственная за организацию "Евровидения-2019", оценила расходы на проведение песенного конкурса в будущем году почти в 43 миллионов долларов. При этом доходы от международного мероприятия ожидаются всего в размере 14,5 миллиона долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов "Кан" требовал из государственного бюджета Израиля.

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Теги:
взнос, выплата, деньги, Евровидение-2019, Израиль
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