Красивая брюнетка сводит с ума поклонников своим талантом - видео

Молодая пианистка Лола Астанова в 9 лет впервые попала в "Карнеги Холл". И там по-настоящему вдохновилась классической музыкой. Она давно выросла и уже сводит с ума поклонников своим талантом.

Она виртуозно исполняет на рояле всё: от Бетховена до Фредди Меркьюри. Лола собирает полные залы на лучших площадках мира и сотни тысяч просмотров в интернете, но в социальных сетях её обвиняют в том, что она слишком сексуальна для искусства. Смотрите на фото и видео, как длинногая брюнетка сводит с ума своим талантом.

По признанию девушки, все началось с того, что отец хотел по вечерам слушать в ее исполнении "К Элизе" Бетховина. Лола пошла в музыкальную школу. Там ей не особо нравилось. Но в 9 лет она впервые попала в "Карнеги Холл". И там по-настоящему вдохновилась классической музыкой.

Лолу называют то российской, то американской, то узбекской пианисткой. Она родилась в Ташкенте ещё в Советском Союзе и впервые села за пианино в шесть лет. Год спустя Лола уже участвовала в концертах и фестивалях по всей Европе и США, а в 18 лет окончательно эмигрировала в Америку.

В ее инстаграме всегда есть что послушать, и на что посмотреть.

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 11 Апр 2018 в 10:38 PDT

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova) 31 Мар 2018 в 10:34 PDT