Цой жив: откровенные цитаты и культовые песни легендарного рокера

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Гибель легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, чьи песни стали голосом целого поколения, до сих пор окутана легендами и домыслами. В расцвете творческих сил он ушел из жизни по нелепой случайности, в результате ДТП на трассе "Слока-Талси" в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. Музыкант заснул за рулем, когда его "Москвич-2141" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

Десять откровенных цитат Виктора Цоя о жизни и о себе

Ставший невероятно знаменитым в СССР музыкант не любил интервью. Однако, если вопросы казались ему интересными, отвечал на них искренне и честно. Поклонники творчества лидера группы "Кино" собрали десять самых ярких цитат из интервью с Виктором Цоем.

1. Люди не могут думать одинаково, но понимать друг друга должны. На то они и люди.

2. Я утверждаю, что добро всегда побеждает зло, а терпение сильнее самурайского меча.

3. Кино должно рассказывать истории.

4. Мы с юмором относимся к популярности. Это вещь случайная.

5. За честность нам прощают всё.

6. Политика — не сфера деятельности рок-музыканта.

7. Музыка вообще ничего никому не должна.

8. Сейчас слушатель уже не идет на обычную рок-группу. Он идет на Личность, а таких всегда мало.

9. Часто пишут, что Цой — шаман. Это же ерунда. Я просто пою.

10. Я пожелал бы поклонникам не делать из нас кумиров, и пусть относятся к нам, как к нормальным людям. И еще — не принимать наши песни, как истину в последней инстанции. Это всего-навсего песни, написанные на тексты одного человека, который может ошибаться.

© Photo : courtesy of photographer Sergei Bermenyev Виктор Цой перед концертом. 1990 год

"Цой жив" — его не забывают спустя десятилетия

Песни Виктора Цоя остаются популярными и спустя многие годы после его гибели — а, значит, темы свободы и жизни человека в не всегда добром мире людей, которые звучали в его песнях, по-прежнему не потеряли актуальность. Молодежь знает тексты песен группы "Кино" наизусть, а фильмы "Игла" и "Асса", в которых снимался музыкант, пересматривают снова и снова. Настоящим хитом экрана в России и странах СНГ стал художественный фильм "Лето" о жизни вошедшего в историю рокера.

Интересный факт: общее время прослушивания его песен только на "Яндекс-музыка" превысило 1000 лет.

В прошлом году, когда отмечалось 55-летие со дня рождения Виктора Цоя, в сети было опубликовано необычное видео, на котором петербуржцы поют "Звезду по имени Солнце" —разные люди, разными голосами, искренне выражая свою признательность и любовь к этому выдающемуся музыканту и поэту.

Не забывают о творчестве Виктора Цоя и в Молдове. Молдавские рок-группы выступали с каверами на песни "Кино" (среди них, конечно же, блистает "Видели ночь" группы "Zdob si Zdub"). А некоторые песни легендарного рок-музыканта даже прозвучали на молдавском языке.