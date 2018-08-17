22:37 17 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров

Шнуров написал саундтрек к картине "Гоголь. Страшная месть"

© Sputnik/ Евгения Новоженина
Культура
Получить короткую ссылку
59 0 0

Саундтреком последней части трилогии, созданной по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя, будет песня Сергея Шнурова.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил и исполнил песню для фильма Егора Баранова "Гоголь. Страшная месть", который выйдет в прокат 30 августа, сообщила пресс-служба канала ТВ-3 в пятницу, пишет РИА Новости.

В композиции, которая также получила название "Страшная месть", лирический герой обращается к своей возлюбленной, называет ее "ласковой дьяволицей" и "карманной вампиршей" и призывает поднять ему "не веки" и называть его Вием.

"Я находился в цейтноте, на гастролях, времени ни на какие записи не было решительно. И уж не знаю, откуда Егор Баранов взял мой телефон. Ведь это достаточно сложно, они меняются раз в месяц. Потом я посмотрел фильм "Гоголь", и он оказался неплох. Для русского кинематографа так вообще — четыре с плюсом", — приводит слова Шнурова пресс-служба. 

В Санкт-Петербурге появилось граффити с С.Черчесовым
© Sputnik / Александр Кряжев
Шнуров принял участие в создании граффити с портретом Черчесова

Музыкант также посоветовал всем, "кто цепляется за историю", посмотреть фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", чтобы понять, что "хватит трястись над прошлым".

"Нет ни прошлого, ни будущего! Есть только сейчас! Слава богу, мы живем в век победившего постмодернизма, и значит, с прошлым можно делать что угодно!" — сказал Шнуров.

Заключительная часть проекта телеканала ТВ-3 и продюсерской компании "Среда" Александра Цекало "Гоголь. Страшная месть" станет завершением трилогии, созданной по мотивам произведений и биографии Николая Гоголя. Фильм снят по мотивам повести "Страшная месть" из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Все старые и новые герои франшизы встретятся лицом к лицу, чтобы наконец-то выяснить, кто скрывается под маской Черного Всадника и убивает девушек Диканьки. Этот ключевой для трилогии образ тоже взят со страниц "Страшной мести" Гоголя.

В Молдове картина также выйдет в прокат 30 августа.

По теме

"Шах и мат": жена Шнурова рассказала о разводе с артистом
Песня Сергея Шнурова привела в чувство умирающего попугая
Эпатажный Шнуров будет рекламировать Третьяковку
Теги:
саундтрек, кино, песня, музыка, фильм, Гоголь. Страшная месть, Ленинград, Сергей Шнуров, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма
    Рекордная "Харизма"

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ярмарка мёда
Сладкая пятница - в Кишиневе открылась ярмарка меда
В Кишиневе возле цирка нашли живых динозавров
В Кишиневе возле цирка нашли живых динозавров
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться