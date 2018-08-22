Ким Кардашьян снова шокировала: жаркое фото взбудоражило публику

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Скандально известная звезда реалити-шоу, американская светская львица Ким Кардашьян опубликовала жаркое фото в Instagram.

"Лучшие друзья, которые вместе снимаются, остаются лучшими на всю жизнь", — подписала фото Ким.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 20 Авг 2018 в 3:18 PDT

Пост набрал за 9 часов более 1,9 миллионов отметок "нравится", а также получил большое количество восхищенных комментариев.

Главная звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" не раз становилась фигуранткой скандалов, многие знают и о многочисленных интимных видео с ее участием, которые "случайно" попадали в сеть. К тому же, Ким знаменита и благодаря огромному количеству проектов с ее участием (приложение-игра для смартфонов, ток-шоу, парфюм, реклама).