Кустурица: моя музыка делает людей счастливыми

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица завил, что его музыка делает людей счастливыми.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra в среду даст единственный концерт в Ялте в киноконцертном зале "Юбилейный".

"Мы играем 20 лет. Не знаю, как долго будем играть, но каждый раз, когда мы играем, это — как цирк приезжает в город. Музыка модернизма людей делает депрессивными, наша музыка делает людей счастливыми", — сказал Кустурица, которого цитирует РИА Новости.

Музыка группы The No Smoking Orchestra представляет собой сочетание западной и восточной культур: это смесь балканских мотивов и джаза, фолка и турецких маршей, цыганской музыки и еврейских свадебных напевов.

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Кустурица представит в Крыму новую программу в поддержку альбома Corps Diplomatique. На сцене, кроме новых композиций, прозвучат также хорошо известные публике хиты.