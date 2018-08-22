Кино, как источник дохода: у кого из актеров самые высокие гонорары

В Forbes составили рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира – кто получает больше остальных?

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Самым высокооплачиваемым актером 2018 года по версии Forbes оказался Джордж Клуни. Сообщается, что он заработал 239 миллионов долларов с июня 2017-го по июнь 2018 года.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Джордж Клуни с супругой Амаль

По информации журнала, доходы Клуни кроме киносъемок выросли за счет реализации основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila за миллиард долларов. Для сравнения в 2017 году первое место в рейтинге Forbes занимал Марк Уолберг. Тогда его годовой доход составил 68 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга этого года занял Дуэйн "Скала" Джонсон, пополнивший свой бюджет на 124 миллиона долларов, в том числе с помощью гонорара за съемки в фильме "Джуманджи: Зов джунглей".

По данным Forbes, "Скала" практически удвоил свой доход с прошлого года.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Дуэйн "Скала" Джонсон

Тройку лидеров замкнул Роберт Дауни-младший, который заработал за год 81 миллион долларов. Основной вклад в его доходы внесла роль в фильме "Мстители: Война бесконечности".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Актер Роберт Дауни-младший

Коллега Дауни-младшего по "Мстителям" Крис Хемсворт занял четвертую позицию топа самых высокооплачиваемых актеров.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Фотоколл актеров фильма "Мстители"

На пятом месте оказался Джеки Чан, сыгравший сразу в шести фильмах, вышедших на большие экраны в прошлом году.

© REUTERS / Mario Anzuoni Актер Джеки Чан с "Оскаром", полученным за вклад в кинематограф

Ранее сообщалось, что самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года, по версии Forbes, стала Скарлетт Йоханссон, которая заработала за 12 месяцев 40,5 миллиона долларов в основном благодаря роли Черной вдовы во франшизе "Мстители".