Ушел из жизни режиссер и актер Игорь Войтулевич

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Режиссер, актер, театральный деятель, стоявший у истоков Израильского государственного театра "Гешер", Игорь Войтулевич умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского театра имени Маяковского.

"Игорь Войтулевич умер после продолжительной болезни в ночь с 22 на 23 августа в Болгарии в возрасте 60 лет", — говорится в сообщении.

О месте и времени похорон будет сообщено позже.

Игорь Войтулевич — выпускник ГИТИСа, работал в Читинском театре, был главным режиссером Смоленского областного театра. Он ставил спектакли, в том числе, в "Сатириконе" и в Театре имени Маяковского.