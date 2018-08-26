СМИ: Софии Ротару потребовалась помощь врачей во время выступления

Сообщается, что известная исполнительница почувствовала себя плохо во время частного концерта в Уфе.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Народная артистка СССР и МССР София Ротару была вынуждена обратиться за помощью медиков во время концерта в Уфе, пишет UFA1.

По информации портала, Ротару почувствовала недомогание в ходе выступления на одном из корпоративных мероприятий в городе. Уточняется, что артистку доставили в больницу в субботу около 23.00 и, как написал этот источник, поместили в реанимационное отделение.

При этом концертный директор Софии Ротару подтвердил некоторым российским СМИ, что артистка находилась в Уфе, сообщив, что информация о госпитализации не соответствует действительности.

По словам концертного директора певицы, у Ротару "немного поднялось артериальное давление, и врачи оказали ей помощь прямо на месте". Недомогание, по его заявлению, связано с жаркой погодой.

Сейчас, как уточнил представитель Ротару, с ней все в порядке, и она вылетела в Москву.

София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002 — Героя Украины. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.