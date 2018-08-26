Ротару прокомментировала сообщения о состоянии здоровья

Известная исполнительница после сообщений прессы о ее госпитализации рассказала, как чувствует себя в данный момент.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Народная артистка СССР София Ротару подтвердила, что неважно почувствовала себя во время выступления, однако на данный момент с ней все в порядке. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

"Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем… Спасибо всем за поддержку и заботу. Я уже в норме и очень хочется мороженого", — написала Ротару.

Ранее в прессе появилась информация о том, что артистка почувствовала недомогание в ходе выступления на одном из корпоративных мероприятий в Уфе.

Концертный директор Ротару заявил, что информация о госпитализации певицы не соответствует действительности.

По его словам, у Ротару "немного поднялось артериальное давление, и врачи оказали ей помощь прямо на месте". Недомогание, по его заявлению, связано с жаркой погодой.

София Ротару — советская и украинская эстрадная певица и актриса. В 1988 году получила звание Народной артистки СССР, а в 2002 — Героя Украины. Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, молдавском и других языках.