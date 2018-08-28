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Певица София Ротару. Архивное фото

Госпитализация Софии Ротару: подозрения на инсульт не подтвердились

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Звезда эстрады София Ротару забывала заботиться о своем здоровье, не лечилась и неправильно пила лекарства: однако после срочной госпитализации сейчас она покинула медучреждение.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Поклонники Софии Ротару встревожены состоянием ее здоровья. После обморока на сцене в Башкирии страшный диагноз — инсульт — не подтвердился. Однако обследование показало, что над певицей нависла смертельная опасность: звезда эстрады годами игнорировала указания, а лекарства пила неправильно или вовсе не их принимала.

София Ротару страдает от нарушений кровообращения головного мозга, констатировали медики. Напомним, в выходные певица была доставлена в больницу Уфы, после того как упала в обморок, выступая на частном мероприятии.

Певица София Ротару
© Sputnik / Наталья Селиверстова
СМИ: Софии Ротару потребовалась помощь врачей во время выступления

У Софии Михайловны, по словам врачей, диагностировали транзиторную ишемическую атаку. Кроме того, у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов. Она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.

После МРТ подозрение на кровоизлияние в мозг не подтвердилось, однако очевидцы свидетельствуют, что после обморока София Ротару была дезориентирована, не узнавала знакомых и не отдавала себе отчета, где находится, и что с ней произошло. По словам медсестер, после того как Ротару повезли на каталке в отделение реанимации, певица испугалась и без конца спрашивала, умрет ли она. 

Вскоре Софии Михайловне стало лучше, и она сообщила о том, что поправляется. "Друзья, действительно, возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" – написала артистка в Instagram.

 

Врачи настаивали, чтобы Ротару осталась в больнице на неделю. Однако артистка отказалась от долгой госпитализации, и в понедельник вечером покинула лечебное учреждение, несмотря на возражения медиков.

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Теги:
проблемы со здоровьем, обморок, София Ротару
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