Госпитализация Софии Ротару: подозрения на инсульт не подтвердились

Звезда эстрады София Ротару забывала заботиться о своем здоровье, не лечилась и неправильно пила лекарства: однако после срочной госпитализации сейчас она покинула медучреждение.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Поклонники Софии Ротару встревожены состоянием ее здоровья. После обморока на сцене в Башкирии страшный диагноз — инсульт — не подтвердился. Однако обследование показало, что над певицей нависла смертельная опасность: звезда эстрады годами игнорировала указания, а лекарства пила неправильно или вовсе не их принимала.

София Ротару страдает от нарушений кровообращения головного мозга, констатировали медики. Напомним, в выходные певица была доставлена в больницу Уфы, после того как упала в обморок, выступая на частном мероприятии.

© Sputnik / Наталья Селиверстова СМИ: Софии Ротару потребовалась помощь врачей во время выступления

У Софии Михайловны, по словам врачей, диагностировали транзиторную ишемическую атаку. Кроме того, у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов. Она неправильно принимала некоторые свои лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.

После МРТ подозрение на кровоизлияние в мозг не подтвердилось, однако очевидцы свидетельствуют, что после обморока София Ротару была дезориентирована, не узнавала знакомых и не отдавала себе отчета, где находится, и что с ней произошло. По словам медсестер, после того как Ротару повезли на каталке в отделение реанимации, певица испугалась и без конца спрашивала, умрет ли она.

Вскоре Софии Михайловне стало лучше, и она сообщила о том, что поправляется. "Друзья, действительно, возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" – написала артистка в Instagram.

Врачи настаивали, чтобы Ротару осталась в больнице на неделю. Однако артистка отказалась от долгой госпитализации, и в понедельник вечером покинула лечебное учреждение, несмотря на возражения медиков.