Топ-5 самых популярных песен лета 2018

КИШИНЕВ, 30 авг – Sputnik. Список самых популярных песен подходящего к концу лета опубликован в Youtube.

При составлении рейтинга в расчет принималось количество просмотров музыкальных клипов на платформе и количество просмотров с 28 мая по 25 августа.

Лидером стала композиция Girls Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. На второй позиции расположилась песня Te Bote, в записи которой принимали участие Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna. На третьем месте оказались Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.

В пятерку также вошли Becky G и Natti Natasha с песней Sin Piajama и Cardi B, Bad Bunny и J Balvin с треком I Like It.