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Советский эстрадный певец Иосиф Давыдович Кобзон дает концерт в Кабуле, 1980 год

В России простятся с Иосифом Кобзоном

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Культура
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Тема:
"Я песне отдал всё сполна": умер Иосиф Кобзон (21)
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Известный эстрадный певец Кобзоном ушел из жизни в четверг после продолжительной болезни.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Близкие, коллеги и поклонники простятся с народным артистом СССР, депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном, который в четверг ушел из жизни после продолжительной болезни, в Концертном зале имени Чайковского, после чего выдающегося деятеля культуры похоронят на Востряковском кладбище, передает РИА Новости.

Певец Иосиф Кобзон на презентации своего нового клипа Вишневые розы в Москве, 2013 год
© Sputnik / Konstantin Rodikov
Иосиф Кобзон – великий и немодный
Певец Иосиф Кобзон, талантливый исполнитель, который поднял эстрадную музыку на совершенно новый уровень, настоящий гражданин своей страны и человек, неравнодушный к тем, кто просил о помощи, ушел из жизни в возрасте 80 лет в четверг.

Прощание с Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября, в 8.00 в Концертном зале имени П. И. Чайковского, сообщили ранее в Госдуме. Сперва планировалось начать в 10.00, но из-за большого количества желающих проститься с артистом время было перенесено. Похоронят певца на Востряковском кладбище рядом с матерью.

ОТЕЦ ЭСТРАДЫ

Каждый в России знает, кто такой Кобзон — символ эпохи, символ принципиальности, символ справедливости, который неустанно на протяжении многих лет транслировал эти идеи в мир — через свою музыку и через свои поступки.

Обладатель удивительного голоса, задушевного, как говорили многие, лирического баритона родился незадолго до начала войны, в 1937 году. Детство и юность, полные лишений, закалили будущего артиста, воспитали в нем тот характер, которым впоследствии восхищалась вся страна.

Иосиф Кобзон в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первые отзвуки будущей славы он почувствовал еще будучи студентом Гнесинки, когда его пригласили выступать на Всесоюзном радио, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 году упрочила его позиции на эстраде. В его жизни было множество наград, но не они принесли ему по-настоящему всенародную любовь, а потрясающей глубины песни, которые неслись из всех радиоприемников. Кобзон исполнил более 3 тысяч песен, в числе которых хиты на все времена — "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "Смуглянка", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь" и многие другие.

"Без него невозможно представить нашу жизнь, все годы, начиная с послевоенных лет и заканчивая сегодняшним днем. Он был невероятным творцом, человеком широченной души, который просто не мог пройти ни мимо человеческой боли, ни мимо человеческих страданий … Он поднял эстрадный жанр на необычайную высоту. К ней стали относиться как к жанру, который достоин представлять отечественное искусство", — сказал давний друг Кобзона, певец Лев Лещенко в эфире телеканала "Россия 24".

Своим творчеством Кобзон воспевал и возвеличивал страну, держал культуру на высочайшем уровне.

ПОДДЕРЖИВАЛ В ТРУДНЫЕ ДНИ

Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли новость о смерти Иосифа Кобзона. Свои телеграммы направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр столицы Сергей Собянин, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов, композиторов. Каждый из них вспомнил не только о выдающихся музыкальных достижениях исполнителя, но и о его общественной деятельности, его поддержке, а главное, о его неравнодушии в тому, что происходило в стране и в мире.

Иосиф Кобзон
© Sputnik / Илья Питалев
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Кобзон выступал перед нашими солдатами в Афганистане, Чечне и Сирии, первым из артистов приехал в Чернобыль, чуть меньше месяца назад пострадавший в результате взрыва на АЭС, отправился в разрушенный землетрясением армянский Спитак. В 2002 году певец первым вступил в переговоры с террористами из банды Мовсара Бараева, захватившими здание Театрального центра на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост". Многие люди обращались к нему за помощью и всегда находили ее.

"Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке. Талантом, творческой щедростью, своими замечательными песнями, над которыми не властно время, заслужил искреннюю любовь миллионов людей", — отметил президент РФ Владимир Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что в трудные для страны дни Иосиф Давыдович всегда был там, где нужен людям больше всего, а его поступки и его песни до последнего дня не расходились друг с другом. "Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других", — подчеркнул министр.

Кобзон также неоднократно выступал в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР абсолютно бесплатно, привозил гуманитарную помощь и говорил, что мечтает лишь об одном — чтобы не было войны, одним из первых отозвался на присоединения Крыма к России. Он отличался невероятной трудоспособностью и выходил на сцену до тех пор, пока позволяло здоровье.

Тема:
"Я песне отдал всё сполна": умер Иосиф Кобзон (21)
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