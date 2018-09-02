В России простятся с Иосифом Кобзоном

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Близкие, коллеги и поклонники простятся с народным артистом СССР, депутатом Госдумы РФ Иосифом Кобзоном, который в четверг ушел из жизни после продолжительной болезни, в Концертном зале имени Чайковского, после чего выдающегося деятеля культуры похоронят на Востряковском кладбище, передает РИА Новости.
Прощание с Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября, в 8.00 в Концертном зале имени П. И. Чайковского, сообщили ранее в Госдуме. Сперва планировалось начать в 10.00, но из-за большого количества желающих проститься с артистом время было перенесено. Похоронят певца на Востряковском кладбище рядом с матерью.
ОТЕЦ ЭСТРАДЫ
Каждый в России знает, кто такой Кобзон — символ эпохи, символ принципиальности, символ справедливости, который неустанно на протяжении многих лет транслировал эти идеи в мир — через свою музыку и через свои поступки.
Обладатель удивительного голоса, задушевного, как говорили многие, лирического баритона родился незадолго до начала войны, в 1937 году. Детство и юность, полные лишений, закалили будущего артиста, воспитали в нем тот характер, которым впоследствии восхищалась вся страна.
"Без него невозможно представить нашу жизнь, все годы, начиная с послевоенных лет и заканчивая сегодняшним днем. Он был невероятным творцом, человеком широченной души, который просто не мог пройти ни мимо человеческой боли, ни мимо человеческих страданий … Он поднял эстрадный жанр на необычайную высоту. К ней стали относиться как к жанру, который достоин представлять отечественное искусство", — сказал давний друг Кобзона, певец Лев Лещенко в эфире телеканала "Россия 24".
Своим творчеством Кобзон воспевал и возвеличивал страну, держал культуру на высочайшем уровне.
ПОДДЕРЖИВАЛ В ТРУДНЫЕ ДНИ
Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли новость о смерти Иосифа Кобзона. Свои телеграммы направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр столицы Сергей Собянин, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов, композиторов. Каждый из них вспомнил не только о выдающихся музыкальных достижениях исполнителя, но и о его общественной деятельности, его поддержке, а главное, о его неравнодушии в тому, что происходило в стране и в мире.
"Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке. Талантом, творческой щедростью, своими замечательными песнями, над которыми не властно время, заслужил искреннюю любовь миллионов людей", — отметил президент РФ Владимир Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что в трудные для страны дни Иосиф Давыдович всегда был там, где нужен людям больше всего, а его поступки и его песни до последнего дня не расходились друг с другом. "Его отличала принципиальность и готовность жертвовать собой ради других", — подчеркнул министр.
Кобзон также неоднократно выступал в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР абсолютно бесплатно, привозил гуманитарную помощь и говорил, что мечтает лишь об одном — чтобы не было войны, одним из первых отозвался на присоединения Крыма к России. Он отличался невероятной трудоспособностью и выходил на сцену до тех пор, пока позволяло здоровье.