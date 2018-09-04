Организаторы "Евровидения" выдвинули премьеру Израиля ряд требований

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Глава песенного конкурса "Евровидение" Юн Ула Санн просит власти Израиля поменять зал и разрешить репетиции в субботу. Эти требования излагаются в письме премьер-министру Биньямину Нетаньяху, передает РИА Новости с ссылкой на канал "Хадашот 2".

© Sputnik / Irina Leahova Следующее "Евровидение" может пройти в Иерусалиме

Напомним, что право принимать у себя песенный конкурс "Евровидение-2019" Израиль получил благодаря выигрышу израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года с песней "Игрушка".

Шоу в Израиле не очень довольны члены ультраортодоксальных общин страны. Ранее они высказали резкое неприятие по поводу открытия "Евровидения" в будущем году в Иерусалиме в субботу, так же как и в связи с организаций репетиций песенного конкурса по субботам.

Несмотря на это израильская сторона все еще рассматривает возможность проведения в Иерусалиме как детского конкурса, так и главных событий "Евровидения".

Между тем побывавшие на прошлой неделе в Иерусалиме представители Европейской вещательной ассоциации, оценивая уровень готовности израильтян к проведению престижного конкурса, достаточно настойчиво порекомендовали им найти другую площадку, например какой-нибудь концертный зал в Тель-Авиве, указывает "Хадашот 2".

На вопрос РИА Новости, готов ли Тель-Авив принять у себя европейский песенный конкурс, советник мэра Илана Михаэли уточнила, что мэр Рон Хульдаи готов не только предоставить лучшие залы для конкурса и репетиций без каких-либо ограничений, но также принять участие в софинансировании международного мероприятия.