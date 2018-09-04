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Натали Портман, архивное фото

Американская актриса с бессарабскими корнями поделилась сокровенным

© AP Photo /
Культура
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Звезда Голливуда Натали Портман, чьи родители родились и жили в Молдове, рассказала журналистам, о какой роли она всегда мечтала.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik, Иван Бурзум. Давняя мечта американской актрисы Натали Портман исполнилась: звезда призналась, что она давно хотела сыграть певицу. Об этом она рассказала журналистам во вторник.

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Портман исполняет главную роль в фильме "Голос Люкс" молодого американского режиссера Бреди Корбета, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Картина рассказывает о девушке, которая становится жертвой стрельбы в школе, выживает и становится звездой. Песни для картины написала австралийская певица Sia.

"Бреди (Корбет) написал такой прекрасный сценарий, и мне всегда хотелось сыграть поп-звезду. Это всегда было моей мечтой, и у меня давно была фантазия спеть песни Sia", — сказала Портман, которую цитирует РИА Новости.

Она отметила, что встречалась с певицей еще до съемок фильма.

"Она очень милая, у нее страсть к танцам, она невероятно талантливая", — подчеркнула актриса.

В свою очередь Корбет заметил, что невозможно было бы найти более подходящую певицу для проекта, чем Sia, так как она пишет в разных музыкальных стилях и наиболее соответствует голосу героини картины.

Мало кто знает, что у Портман, покорившей планету в 13 лет игрой в легендарном фильме "Леон", родители —  Авнер Хершлага и Шелли Стивенс жили в Кишинёве. Они переехали в Израиль в 1978 году, за три года до рождения дочери. Натали же родилась в Иерусалиме. Генеалогическое древо актрисы вызывает немалый интерес: ее дед по отцовской линии был профессором экономики в Израиле, а бабушка, уроженка Бессарабии, в годы Второй мировой войны — шпионом британской разведки. В одном из интервью Натали рассказала, что она была очень красивой, ее фото актриса бережно хранит.

Сценический псевдоним "Портман" — это девичья фамилия еврейско-русской бабушки по материнской линии. В кино Натали попала благодаря удачному стечению обстоятельств, а именно… пицце. Модельное агентство проводило конкурс в одной из пиццерий, и мать посоветовала поучаствовать в нём.

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