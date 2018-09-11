Сильвестр Сталлоне рассказал о начале съемок пятой части "Рэмбо"

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Американский актер Сильвестр Сталлоне заявил о скором начале съемок пятой части известного фильма о ветеране Вьетнамской войны "Рэмбо", которого он играет уже почти 40 лет, сообщает РИА Новости.
"Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!" — написал Сталлоне в Instagram, опубликовав фото своего главного персонажа.
Ранее издание Deadline сообщало, что дата начала съемок ориентировочно назначена на сентябрь. Продюсером ленты выступит Ави Лернер, который делал четвертую часть истории.
В пятой части дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу, он вступает в противостояние с одним из самых жестоких картелей.
Первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году, Сталлоне тогда было 36 лет. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.