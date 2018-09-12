Дан Балан привез из Уганды свой новый хит и танцевальный задор ребятишек

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Известный молдавский эстрадный певец и композитор, лауреат премии "Грэмми" Дан Балан представил новый творческий проект — "Numa Numa 2", который критики уже называют "Продолжением мирового феномена песни "Dragostea din tei"".
Видеоклип на песню "Numa Numa 2" был снят в Уганде, где Балан пригласил на съемки более 100 детей из числа местных жителей. Ребята танцевали, показав всему миру свою энергию и позитивные эмоции.
"Идея проекта появилась абсолютно случайно, когда я смотрел на YouTube видеозаписи с гениальными детьми-танцорами из Уганды. Они танцевали с такой любовью к жизни и весельем, что я решил отправиться в эту африканскую страну, чтобы снять что-то с их участием", — рассказал Дан Балан.
"Этот припев поют уже многие годы люди по всему миру. Теперь же мы решили добавить туда новую музыку, новые слова — получился свежий интересный продукт. Плюс — неповторимая магия Африки сделала свое дело", — сказал Балан.
Напомним, что весной этого года музыкант представил песню "Allegro Ventigo", которую исполнил вместе с исполнителем Matteo.
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