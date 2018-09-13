Уличный художник у всех на виду получил холстом по голове от клиентов - видео

Опасно быть художником, доказывает этот видеоролик, который разместили в соцсетях очевидцы происшествия.

Пара, гуляя по улицам неизвестного нам города, решила запечатлеть себя во всей красе, заказав портрет у уличного художника. Тот честно выполнил свою работу, но когда он показал готовый рисунок, мужчина и женщина пришли в ярость. Дело в том, что портерт получился не академическим, как они ожидали, а "концептуальным". Ярким, экспрессивным, но никакого сходства с ними. Пара набросились на художника, порвала ему майку, и ударила холстом по голове на виду у публики, которая, кстати, оценила работу мастера. Как говорится, настоящего художника может обидеть каждый, а материально поддержать — никто. Особенно — художника-концептуалиста.