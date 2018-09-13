Красавица с длинными ногами покорила сеть - фото

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Фотографии этой красотки из Швеции покорили сеть: рост девушки составляет 178 см, а длина ее ног — 108 см. Ию Остергрен из Швеции наделала шуму не только в родной стране, ее красотой восхищаются во всем мире.
Ия признается, что очень любит свое тело: дело все в том, что девушка всерьез увлекается спортом.
В 2013 году Ия Остергрен решила заняться бодибилдингом.
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В 2014 году она завела аккаунт в Instagram, где делилась своими фото, ее популярность стала так расти, что сегодня она — известный блогер.
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• Back in black 💣 ________________________________________ #iostergren #iaostergren #aesthetics #actress #bikinifitness #bodybuilding #bodygoals #booty #fashion #fitspo #fitness #freckles #fit #gym #gains #longlegs #model #outfit #ootd #physique #vsfs #victoriassecrets #фитнес #фитнесбикини #тренировка #спортивныедевушки #美少女 #フィットネス
Почти 200 тысяч подписчиков оставляют восторженные комментарии о ее фигуре.
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