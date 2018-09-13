Красавица с длинными ногами покорила сеть - фото

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Фотографии этой красотки из Швеции покорили сеть: рост девушки составляет 178 см, а длина ее ног — 108 см. Ию Остергрен из Швеции наделала шуму не только в родной стране, ее красотой восхищаются во всем мире.

Ия признается, что очень любит свое тело: дело все в том, что девушка всерьез увлекается спортом.

В 2013 году Ия Остергрен решила заняться бодибилдингом.

В 2014 году она завела аккаунт в Instagram, где делилась своими фото, ее популярность стала так расти, что сегодня она — известный блогер.

Почти 200 тысяч подписчиков оставляют восторженные комментарии о ее фигуре.