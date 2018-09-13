Фильм с Хабенским в главной роли будет выдвинут на кинопремию "Оскар"

Картина повествует о восстании в нацистском лагере смерти в годы Второй мировой войны.

КИШИНЕВ, 13 сен — Sputnik. Фильм "Собибор" Константина Хабенского о восстании в нацистском лагере смерти представит Россию на кинопремии "Оскар" в 2019 году, сообщили РИА Новости в российском оскаровском комитете.

"Собибор" выдвинут большинством голосов. Назывались и "Довлатов", и "Лето", но понятно, что на "Оскар" выдвигается фильм, у которого больше шансов на премию", — заявил член комитета, продюсер Александр Роднянский.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише.

"Вписывается в контекст награды"

Кинокритик Тимур Алиев считает, что тематика "Собибора" вписывается в контекст награды "Оскар".

"Такие картины встречаются довольно часто. Например, "Лучшим фильмом на иностранном языке" в 2007 году стала "Жизнь других", в 2015 — "Ида", в 2016 — "Сын Саула", которые так или иначе рассказывают об этом периоде войны", — сказал Алиев.

© Sputnik / Владимир Астапкович "Собибор" – урок всему человечеству

Он отметил, что выдвижение дебютной картины на соискание "Оскара" — это редкость, но именно эта картина, по его мнению, призвана улучшить международный имидж России.

Главную роль в "Собиборе" исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма стали Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская.

Хабенский: "Собибор" — это понятная всем человеческая история>>>

Выход киноленты был приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину показали в Берлине.