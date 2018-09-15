Филипп Киркоров шокировал поклонников: что сделал поп-король

Этого от короля российской эстрады никто не ожидал: поклонники взялись за голову, когда увидели, что сделал Филипп Киркоров.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Народный артист России Филипп Киркоров набил тату и решил петь хип-хоп. Думаете, это шутка? Нет, поп-король действительно попробовал себя в этом стиле, спев в дуэте с популярным певцом Егором Кридом, выступающем под лейблом Black Star Inc.

Клип на совместную песню "Цвет настроения черный" всего за сутки собрал около семи миллионов просмотров. На этом видео Киркоров и Крид находятся в окружении роскоши и сексуальных красоток. Чтобы полностью соответствовать стилю хип-хоп поп-король облачился в черный цвет, на его руках появились татуировки, а шее красуется толстая цепь с кулоном из его инициалов. Но не всем поклонникам творчества Киркорова понравилось такое преображение певца. Детали скрыты в самом видео.

К слову, в клипе Киркорова и Крида снялся и рэпер Тимати.

Ролик на песню "Цвет настроения черный" стал своеобразным сиквелом на клип Киркорова "Цвет настроения синий", который за четыре месяца собрал свыше 44 миллионов просмотров.