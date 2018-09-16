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Выяснилось, какая страна у туристов самая популярная

© Sputnik / Владимир Песня
Культура
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Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (41)
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Эксперты определили, какие туристические направления растут быстрее всего.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Всемирная туристическая организация признала Францию самой посещаемой страной мира, сообщает Sputnik Литва. 

По данным доклада, представленного организацией, рост числа туристов по всему миру стабильно растет. За 2017 год, по оценкам экспертов, число визитов увеличилось на 6,8 процента по сравнению с годом ранее.

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В документе отмечается, что это может быть связано с экономическим подъемом.

Первое место в рейтинге самых популярных стран заняла Франция — ее посетили 86,7 миллиона человек, за ней следует Испания (81,8 миллиона), замыкают тройку лидеров США (75,9 миллиона). Также в пятерку вошли Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона).

Кроме того, аналитики выяснили, какие туристические направления растут быстрее всего. Ими стали Египет (рост на более чем вполовину — на 55,1 процента), Того (46,7 процента) и Сан-Марино (31,3 процента). Также в пятерку вошли Вьетнам (29,1 процента) и Грузия (27,9 процента).

Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (41)

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Теги:
страна, туризм, рейтинг, образование, Общество
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