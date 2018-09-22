Стало известно, почему лидер U.D.O. хочет получить гражданство России

Немецкая метал-группа U.D.O. в поддержку нового альбома "Steelfactory" даст более 15 концертов в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 22 сен —Sputnik. Удо Диркшнайдер, вокалист, лидер легендарной немецкой рок-группы U.D.O не исключил, что станет гражданином России. Музыкант уже давно обосновался в Санкт-Петербурге, где у него есть квартира и девушка, но отсутствует только российский паспорт.

Как признался рокер журналистам во время своей пресс-конференции в Москве, он допускает, что может попросить российское гражданство.

"Я не знаю, по крайне мере я этого не исключаю", — сказал Диркшнайдер в ответ на вопрос о том, хочет ли он получить российское гражданство.

Он пояснил, что десять лет живет на Ибице, но много времени проводит в Санкт-Петербурге. Он даже весной этого года снял видеоклип в городе на Неве.

"В Санкт-Петербурге я провожу много времени, потому что у меня там есть девушка, и когда я с ней, климат в этом северном городе тоже очень теплый", — поделился исполнитель.

Рокер также сказал, что в октябре стартуют гастроли U.D.O в России.

"Мы приезжаем в поддержку нового альбома — он называется "Steelfactory". Тур начинается в Санкт-Петербурге 28 октября, 5 ноября мы играем в Москве. В программу наших концертов войдут номера со "Steelfactory" и творческий материал "U.D.O" — постараемся сделать хорошую смесь из старого и нового", — сказал Диркшнайдер в пятницу в ходе пресс-конференции, посвященной гастрольному туру.

Вокалист рассказал, что гастроли группы пройдут в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, в рамках тура группа посетит Ростов-на-Дону и другие города.

"Конечно же, старые песни будут. Надеюсь, мы включим в программу что-нибудь с альбома "Animal House", но дело в том, что у нас в дискографии 16 альбомов и составлять из них сет-лист – это просто какой-то кошмар. Мы постараемся включить самые-самые известные песни группы, и надеюсь, что максимальное количество людей будет этим удовлетворено", — ответил Диркшнайдер.

U.D.O. — немецкая хэви-метал группа, выступающая с 1987 года. В состав группы входят бессменный лидер Удо Диркшнайдер, его сын Свен Диркшнайдер (ударные), басист Фитти Винхольд и российский гитарист Андрей Смирнов. Новый альбом "Steelfactory" стал шестнадцатым полноформатным альбомом группы.