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Художница Коринн Саттер, скриншот с видео

Художника всякий может обидеть: что судьи натворили на шоу талантов - видео

© Photo: Youtube / Die grössten Schweizer Talente
Культура
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Смотрите на видео позор жюри, который попал в прямой эфир

Зрителей и пользователей Интернета поразил талант этой молоденькой художницы, но ее работу "забраковало" жюри конкурса талантов. Произошло это в Швейцарии.
Художницу зовут Коринн Саттер. У нее было всего несколько минут, чтобы удивить судей на шоу талантов. И она вполне бы справилась, если бы не нервозность жюри.
Там решили, что девушка изобразила какую-то абракадабру. Все члены жюри нажали красные кнопки. Но девушка не остановилась, она перевернула рисунок, присыпала его порошком и у нее получилось нечто. Судьи схватились за головы! Они поняли, что сильно опозорились, совершив ошибку.

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Теги:
Youtube, талант, девушка, позор, жюри, видео, скандал, Швейцария
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