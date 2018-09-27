Художника всякий может обидеть: что судьи натворили на шоу талантов - видео

Смотрите на видео позор жюри, который попал в прямой эфир
Смотрите на видео позор жюри, который попал в прямой эфир
Граждане, продолжающие работать после выхода на пенсию, смогут рассчитывать на увеличение пособия по старости.
Когда салон микроавтобуса набит до отказа, это огромный риск для пассажиров, напоминает полиция.
На нем говорят во многих европейских странах, а родным русский язык считают 120 миллионов человек.
Зарегистрированное в Эстонии предприятие будет скупать у латвийских фермеров солому для производства биотоплива на экспорт
Министр иностранных дел Литвы назвал "пособниками нацистов" двух "лесных братьев", участвовавших в Холокосте, правительство предлагает убрать посвященные им мемориалы
Президент Керсти Кальюлайд рассказала Генассамблее ООН о международном значении своей страны и о том, как собирала в парке Днепра шприцы и пустые бутылки
На участке белорусско-украинской границы в чернобыльской зоне планируется эксперимент: охранять рубеж будет техника, наряды пограничников выйдут только на поимку нарушителя
Грузия заняла седьмое место среди 162 стран в рейтинге "Экономическая свобода в мире", улучшив свой рейтинг на две позиции
За год завершено строительство электрической подстанции "Гагра-1" стоимостью в 168 миллионов рублей
Последний день чемпионата мира по дзюдо проходит в Баку в присутствии высокопоставленных зрителей: президентов Азербайджана, Монголии и России
Свадеб в Армении играют меньше, зато развод стало проще оформить - у нотариуса
Дарига Назарбаева считает, что у большинства граждан Казахстана сложилось мнение о людях с бородой как о представителях экстремистских религиозных течений.
Президент Сооронбай Жээнбеков летал в Нью-Йорк и обратно обычным рейсом. Пассажиры воспользовались случаем и теперь публикуют селфи с главой государства.
Лингвисты разработают словари военных терминов языков стран СНГ для качественной подготовки военных кадров, первым издадут русско-таджикский
Сенат Узбекистана утвердил День государственной безопасности, спецслужбы будут отмечать свой праздник 5 апреля
Сотрудники администрации Дзауского района посадили картофель, собрали урожай и раздали его по школам и детским садам
Зарегистрированное в Эстонии предприятие будет скупать у латвийских фермеров солому для производства биотоплива на экспорт
Министр иностранных дел Литвы назвал "пособниками нацистов" двух "лесных братьев", участвовавших в Холокосте, правительство предлагает убрать посвященные им мемориалы
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