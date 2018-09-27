Художника всякий может обидеть: что судьи натворили на шоу талантов - видео

Смотрите на видео позор жюри, который попал в прямой эфир

Зрителей и пользователей Интернета поразил талант этой молоденькой художницы, но ее работу "забраковало" жюри конкурса талантов. Произошло это в Швейцарии.

Художницу зовут Коринн Саттер. У нее было всего несколько минут, чтобы удивить судей на шоу талантов. И она вполне бы справилась, если бы не нервозность жюри.

Там решили, что девушка изобразила какую-то абракадабру. Все члены жюри нажали красные кнопки. Но девушка не остановилась, она перевернула рисунок, присыпала его порошком и у нее получилось нечто. Судьи схватились за головы! Они поняли, что сильно опозорились, совершив ошибку.